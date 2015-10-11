СМИ: Российские следователи закончили все экспертизы по делу об убийстве Немцова

Следственный комитет России закончил все экспертизы по делу об убийстве оппозиционного общественного деятеля Бориса Немцова.

Об этом сообщило агентство «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего была проведена 51 экспертиза. Теперь с результатами должны познакомиться адвокаты потерпевших и обвиняемых. Предполагается, что для изучения материалов потребуется два месяца, после этого фигурантам предъявят окончательные обвинения. Материалы, которые касаются неустановленных заказчиков, будут выделены в отдельное производство.

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Издание отмечает, что в следственном комитете пока не определились, предъявить ли заочные обвинения Руслану Геремееву и Руслану Мухудинову или оставить их в статусе свидетелей. Что касается арестованных по делу Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева, следственный комитет решил не предъявлять им статьи о посягательстве на жизнь общественного деятеля и ограничиться обвинениями в незаконном хранении оружия и убийстве по найму, пишет «Росбалт».

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля.