Обнародованы главные тезисы доклада Немцова "Путин. Война"

В исследовании делаются попытки оценить общие потери армии и бюджета России от войны в Украине. Идея доклада "Путин. Война" о роли России в присоединении Крыма и участия российских военных в боевых действиях в Украине принадлежит сопредседателю партии РПР-ПАРНАС Борису Немцову, пишет РБК.

Это исследование политик собирался противопоставить официальной версии событий.

"Я придумал, что делать. Надо написать доклад «Путин. Война», издать его огромным тиражом и раздавать на улицах. Расскажем, как Путин развязал эту войну. Только так мы победим пропаганду", — приводятся слова Немцова в докладе.

В открытом доступе 64-страничный доклад Бориса Немцова о войне России на Донбассе появится днем 12-го мая после презентации. Пока предлагаем ознакомиться с главными тезисами расследования.

1. Не менее 150 российских солдат погибли в августе 2014 года, согласно оценкам источников Немцова. Тогда украинская армия перешла в наступление, но была остановлена под Иловайском российскими войсками. Родственники погибших военнослужащих, как сообщается в докладе, получили по 2 млн руб. и дали подписку о неразглашении относительно обстоятельств их гибели.

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2. Около 70 российских солдат (в том числе не менее 17 десантников из Иваново), по утверждению Немцова, погибли в январе-феврале 2015 года под городом Дебальцево. Представители интересов родственников военнослужащих в феврале обратились к Немцову за помощью, так как не могли добиться компенсаций. В докладе говорится, что на тот момент солдат, отправляемых в Донбасс, стали увольнять из армии и выдавать за добровольцев. Минобороны России обещало платить компенсации за смерть и увечья, несмотря на увольнение. Однако, утверждается в докладе, это обещание выполнено не было.

3. Около 53 млрд руб. было потрачено из российского бюджета на войну на юго-востоке Украины за десять месяцев — такую оценку дал соавтор доклада, директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ Сергей Алексашенко. Он предположил, что 21 млрд руб. потребовалось на содержание 6 тыс. добровольцев, 25 млрд руб. — на поддержку 30 тыс. местных ополченцев, 7 млрд руб. — на эксплуатацию, обслуживание и ремонт техники.

4. 80 млрд руб. было потрачено властями российских регионов на содержание беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины с июля 2014 года. Эту оценку в докладе также приводит директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ, бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.

5. Два трлн руб. из своих зарплат и 750 млрд руб. из своих сбережений, по подсчетам Алексашенко, потеряли россияне за год после присоединения Крыма. Экономист поясняет, что в связи с западными санкциями и ответным продуктовым эмбарго цены дополнительно выросли на 5,5%. Именно эта цифра заложена в основу расчетов.

Выступать публично родственники боялись из-за подписки о неразглашении. Как уверяют источники Немцова, родственникам погибших угрожали уголовным преследованием и приводили в пример дело против многодетной матери Светланы Давыдовой по обвинению в госизмене в пользу Украины.

Убийство Немцова убедило родственников отказаться от притязаний. «Если Немцова расстреляли у стен Кремля, то с нашими подзащитными в Иваново могут сделать вообще что угодно», — сформулировал авторам доклада общую позицию родственников юрист, представляющий интересы семей двух погибших десантников.