Армия Асада освободила от террористов долину и город на севере провинции Хама

Об этом сообщил начальник отдела информации политуправления сирийской армии генерал Самир Сулейман, передает РИА «Новости».

«Полностью освобождена небольшая долина Кын на севере провинции Хама. Здесь расположено около десяти населенных пунктов, под нашим натиском они оставлены боевиками», - сказал он.

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Кроме того, сирийские войска при поддержке российской авиации освободили небольшой город Аль-Бахсу на севере провинции Хама.

Между тем Сулейман добавил, что в некоторых городах, в частности в Аль-Бахсе, обнаружены разветвленные подземные ходы, в которых еще могут скрываться боевики.