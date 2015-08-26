Финляндия может ввести погранконтроль внутри Шенгена из-за беженцев
Министр внутренних дел Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия пока не планирует вводить пограничный контроль со странами Шенгенской зоны, однако при необходимости проект возврата проверок на границе уже существует.
Как сообщает Yle.fi, по словам Орпо, через страны Южной Европы и Балканского полуострова в ЕС прибывает огромное число беженцев, которых не проходят никакой регистрации.
Согласно сообщению, на практике это означает, что Финляндия вынуждена рассматривать из заявления на статус беженца, поскольку она в таких случаях считается первой страной прибытия. В действительности же страной прибытия является другое государство, просто это никак не документируется.
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Орпо отметил, что шенгенские правила допускают возврат погранконтроля в случае особых случаев или кризисов, однако нынешняя ситуация еще не отвечает критериям такого кризиса. Пока Финляндия лишь требует от ЕС усилить контроль на внешних границах. Министр считает, что улучшения в этой сфере должны наступить в течение следующих дней, максимум – недель.
Как сообщал УНИАН, Германия заявила, что может приостановить действие Шенгенского соглашения, предусматривающего безвизовые поездки внутри большинства стран ЕС, входящих в шенгенскую зону.