Финляндия может ввести погранконтроль внутри Шенгена из-за беженцев

Как сообщает Yle.fi, по словам Орпо, через страны Южной Европы и Балканского полуострова в ЕС прибывает огромное число беженцев, которых не проходят никакой регистрации.

Согласно сообщению, на практике это означает, что Финляндия вынуждена рассматривать из заявления на статус беженца, поскольку она в таких случаях считается первой страной прибытия. В действительности же страной прибытия является другое государство, просто это никак не документируется.

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Орпо отметил, что шенгенские правила допускают возврат погранконтроля в случае особых случаев или кризисов, однако нынешняя ситуация еще не отвечает критериям такого кризиса. Пока Финляндия лишь требует от ЕС усилить контроль на внешних границах. Министр считает, что улучшения в этой сфере должны наступить в течение следующих дней, максимум – недель.

Как сообщал УНИАН, Германия заявила, что может приостановить действие Шенгенского соглашения, предусматривающего безвизовые поездки внутри большинства стран ЕС, входящих в шенгенскую зону.