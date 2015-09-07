Понта: Румыния пустит к себе мигрантов в обмен на вступление в шенгенскую зону

Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Понта, передает "Новое время" со ссылкой на Bloomberg. "Солидарность означает как права, так и обязанности, поэтому если они хотят, чтобы мы выполняли те же обязанности, они должны дать нам те же права", - заявил Виктор Понта журналистам в Будапеште.

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Он подчеркнул также, что страны, которые сейчас просят Румынию о солидарности - это те самые страны, которые отложили ее вступление в шенгенскую зону. Издание отмечает, что вступление Румынии в Шенген заблокировала Германия из-за высокого уровня коррупции.

Премьер уточнил количество мигрантов, которые согласно квотам может принять Румыния - до 1500 человек.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель призвала все государства Евросоюза принимать у себя мигрантов.