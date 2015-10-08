Россия перебросила боевые вертолеты на военную базу в Таджикистане

При этом российское командование отрицает информацию о том, что аэродром Айни в Гиссарском районе, в 30 км от Душанбе, где будет базироваться авиагруппа, передан России, сообщает Русская служба BBC.

"Военный аэродром Айни не передан российской стороне. Авиация России и ранее много лет базировалась в Айни. Ударные вертолеты переброшены в Таджикистан для прикрытия воинских колонн, транспортных вертолетов и обеспечения совместной подготовки подразделений вооруженных сил России и Таджикистана. 201 база - мотострелковое соединение. Для эффективных действий мотострелков нужна армейская авиация", - заявил Русской службе Би-би-си официальный представитель Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин.

В оборонном ведомстве Таджикистана также опровергли информацию о передаче военного аэродрома Айни российской стороне.

Вокруг аэродрома Айни уже долгое время идут закулисные споры. Первоначально Душанбе настаивал на совместной с Москвой эксплуатации этого военного объекта, но требовал от российских партнёров крупных инвестиций на модернизацию аэродрома и арендной платы. Москву такое предложение не устраивало.

Кроме России, интерес к аэродрому Айни проявляла Индия, а также страны, чьи войска составляют основу международных коалиционных сил в Афганистане.

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Сейчас обстановка на севере Афганистана резко накалилась, боевые действия правительственных войск против талибов и их союзников идут в непосредственной близости от таджикской территории.

На заседании оборонных ведомств государств-членов ОДКБ, прошедшем в Душанбе 4 июня, основными вопросами стали укрепление границ и оперативная военная помощь на случай вооруженного прорыва границы из Афганистана.

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Ситуация в Центральной Азии стала ключевой темой встречи президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, состоявшейся в Сочи 6 октября.

О конретных договорённостях по итогам переговоров лидеров двух стран в СМИ не сообщалось.