Минобороны РФ: ИГИЛ перемещает оружие и бронетехнику в жилые кварталы Сирии

В Минобороны РФ заявили, что боевики ИГИЛ в Сирии перемещают оружие и бронетехнику в жилые кварталы городов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«В течение сегодняшнего дня с авиабазы Хмеймим самолеты российской авиации совершили около 20 боевых вылетов. Экипажи Су-34, Су-24М и Су-25 нанесли удары по 12 объектам тыловой инфраструктуры, пунктам управления, лагерям подготовки и базам боевиков террористических группировок ИГИЛ», - говорится в сообщении.

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При этом заявляется, что все российские военные самолеты, выполнявшие сегодня боевые задачи над территорией Сирийской Арабской Республики, успешно вернулись на базовый аэродром Хмеймим.

В Минобороны РФ утверждают, что нанесение российской авиагруппой в Сирии точечных воздушных ударов по складам боеприпасов, бронетехнике и командным пунктам террористов группировки ИГИЛ вызвало панику среди боевиков.

«Осознав высокую эффективность вскрытия нашими средствами разведки замаскированных баз хранения вооружения и техники и реальную угрозу их скорого уничтожения, террористы предпринимают усилия по перемещению оружия в жилые кварталы городов. При этом бронетехнику боевики как правило размещают непосредственно у мечетей, прекрасно зная, что российская авиация никогда не будет наносить по ним удары», - говорится в сообщении.