В США боевиков "ИГИЛ" подозревают в изготовлении химического оружия

Американская разведка зафиксировала по меньшей мере четыре случая использования иприта (горчичного газа) по обеим сторонам сирийско-иракской границы.

Об этом передает Би-би-си со ссылкой на американского госслужащего, пожелавшего остаться неназванным.

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Стоит отметить, что иприт используется в форме порошка, который добавляется во взрывчатые вещества. Горчичный газ является запрещенным химическим оружием и может вызывать кожные нарывы, слепоту и проблемы с дыханием.

Американские власти не исключают, что боевики могут сами заниматься изготовлением запрещенных химических веществ.

Ранее УНИАН сообщал, что совместное расследование двух независимых организаций подтвердило сообщения о том, что боевики "Исламского государства" (ИГ) применяли химическое оружие против курдов из Отрядов народной самообороны и против мирных жителей.