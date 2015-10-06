В Совфеде РФ прокомментировали заявления об угрозе терактов в России

Об этом сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что участие России в операции против «Исламского государства» в Сирии не увеличивает и не уменьшает степень этих угроз.

«Пока существует ИГИЛ, угроза террористической опасности для любого государства, в том числе России, безусловно, существует», - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос об опасениях осуществления терактов в России в связи с участием российской авиации в борьбе с ИГ.

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По словам Матвиенко Россия знает, что такое международный терроризм, так как страна прошла эту ситуацию в 90-е годы на Кавказе.

Ранее УНИАН сообщал, что ряд религиозных деятелей Саудовской Аравии подписали призыв к джихаду в отношении властей Сирии и поддерживающих их России и Ирана.