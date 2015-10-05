Ряд религиозных деятелей Саудовской Аравии призвали к джихаду против России

Об этом сообщает Reuters.

Призыв направлен арабским и другим исламским странам. Власти этих стран саудовские лирики призывают «обеспечить моральную, материальную, политическую и военную» поддержку тем, кто ведет джихад против этих стран.

«Священные воины Сирии защищают весь исламский мир. Доверьтесь им и поддерживайте их, потому что если они будут побеждены, то это приведет к тому, что одна суннитская страна повернется против другой», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что никто из исламских богословов, подписавших обращение, не связан с официальными властями Саудовской Аравии, однако эти призывы отражают отношение властей и общества страны к действиям России в Сирии.

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Саудовская Аравия поддерживает ополченцев «Свободной армии Сирии». Российские власти подчеркивают, что удары наносятся по позициям «Исламского государства», против которого борется и Эр-Рияд.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские ополченцы призвали страны региона создать альянс против России и Ирана.