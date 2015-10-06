Кремль пытается воспользоваться протестами в Молдове – посол

О этом в эфире «5 канала» заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Молдова в 2007-2014 годах Сергей Пирожков.

«Сегодня как раз уже начинается вторая фаза этих протестов, связанная с тем, что каждая левая сила, правая сила хочет возглавить это протестное движение. И безусловно Россия хочет воспользоваться этой ситуацией и направляет своих сторонников в лице Социалистической партии, которую возглавляет Игорь Додон - это бывший вице-премьер-министр, министр экономики, еще есть некий Ренато Усатый, которые возглавляют промосковские политические силы», – заявил Пирожков.

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Он подчеркивает, что попытка захватить парламент в Кишиневе связана с тем, что протесты переходят с мирного движения к радикальной фазе. Пирожков считает, что такие события свидетельствуют о реализации российского сценария.

«Безусловно, это все не так спонтанно происходит, как можно было ожидать, это все управляемые акции, есть определенные сценарии. И это реализация сценария, в частности наших больших соседей... Россия не является, как говорят, изобретателем и других вариантов сценариев, они отрабатывают то, в чем они уже определенным образом имеют определенный опыт. Они используют опыт не только украинский, но и предыдущих лет, который они применяли в других странах», – подчеркнул Пирожков.