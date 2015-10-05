"Зеленую зону" Багдада откроют для посещения – премьер Ирака

«Открытие «зеленой зоны» является одним из мероприятий, которые мы обещали людям», – говорится в заявлении премьера, передает Радио Свобода.

Много ограничений в доступе к укрепленному району останутся действующими.

«Зеленой зоной» в Багдаде называют расположенный на западном берегу реки Тигр на площади около 10 квадратных километров комплекс хорошо защищенных от потенциального теракта либо иного нападения зданий. Он был закрыт в 2003 году после прихода американских войск и сейчас используется как место расположения главных политических институтов Ирака и посольств других стран.

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Рядовые иракцы часто сетуют, что власть имущие живут в комфортной зоне, пока граждане страдают от насилия, коррупции и плохого управления. Впрочем, «зеленая зона» все равно была мишенью для атак в течение многих лет – несмотря на бетонные стены, которые ее окружают.