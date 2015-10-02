Рейтинг Меркель упал до четырехлетнего минимума на фоне миграционного кризиса

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией Deutschlandtrend по заказу телеканала ARD, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Согласно результатам опроса, на сегодняшний день Меркель популярна среди 54% немцев, что является худшим показателем с декабря 2011 года, когда в еврозоне бушевал финансовый кризис.

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В то же время опрос показал, что 51% респондентов испытывают беспокойство из-за большого количества людей, которые ищут убежища в Германии. Это на 13 процентов превышает соответствующий показатель, зафиксированный в прошлом месяце.

Опрос также показал, что 44% немцев считают, что иммиграция приносит больше недостатков, чем преимуществ (рост на 11 процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем).

Как сообщал УНИАН, количество мигрантов, прибывших в Германию в сентябре, может стать рекордным, поскольку только за последние 4 дня ежедневно в страну прибывали от 8 до 10 тыс. мигрантов.