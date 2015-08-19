Британия и Франция усилят меры безопасности вокруг Ла-Манша

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, данное решение принимается в связи с участившимися случаями нелегального пересечения мигрантами из Африки и Азии границы между двумя странами по тоннелю.

По официальным данным, в июле в Кале в ожидании возможности попасть в Британию находились около пяти тысяч беженцев, в основном из африканских стран и Ближнего Востока.

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Ежедневно от нескольких сотен до нескольких тысяч человек пытаются перебраться по Евротоннелю из французского Кале в Британию. Увеличившееся число беженцев связано с конфликтами в Ираке, Сирии и Ливии.

Ранее УНИАН сообщал, что по количество незаконных мигрантов, которые пытались попасть в терминал Евротуннель во французском Кале, резко снизилось.