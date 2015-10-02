Действия РФ в Сирии не повлекут снятие санкций, введенных из-за агрессии против Украины – немецкий политик

Участие России в сирийском конфликте не приведет к снятию с нее санкций, введенных после аннексии Крыма и оккупации некоторых районов восточной Украины.

Такое мнение высказал глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман в преддверии встречи лидера стран "нормандской четверки" в Париже, передает Deutsche Welle.

По словам Оппермана, решающий фактор для снятия санкций - это выполнение пункта за пунктом Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины.

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После начала воздушной операции Россия стала в Сирии "важным военным фактором конфликта". Но это поднимает новый вопрос, полагает Опперман: "Если Путин выступает на стороне Асада, чтобы любой ценой удержать его у власти, то в Сирии никакого мира не будет".

По словам немецкого политика, большинство сирийских граждан бегут от "жестокой гражданской войны Асада".

"Для политического процесса важно переломить логику военной эскалации", - добавил Опперман.

Ранее вице-канцлер ФРГ, председатель СДПГ Зигмар Габриэль призвал к ослаблению напряженности в отношениях с Россией. По его мнению, невозможно, с одной стороны, сохранять режим санкций, а с другой - просить о сотрудничестве по сирийскому вопросу.

Сегодня в Париже соберутся канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также президенты Франции, Украины и России - Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин. Лидеры стран подробно обсудят перспективы дальнейшего выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать военно-воздушные силы только для борьбы с боевиками «Исламского государства».

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30 сентября и 1 октября российские ВВС нанесли авиаудары в Сирии.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.