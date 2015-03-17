Россия для снятия санкций должна выполнить четыре условия - британские эксперты

Об этом говорится в обзоре экспертов британского Centre for European Reform, текст которого передан УНИАН.

В первую очередь, Россия должна сделать возможным возобновление полного контроля украинской властью над границами и вывести за пределы Украины незаконные вооруженные формирования и оружие, в том числе своих военных и технику. Эти процессы должны происходить под международным наблюдением.

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Кроме того, на Донбассе должны пройти честные и свободные выборы, согласно украинскому законодательству. Также Россия должна сделать возможным честное расследование катастрофы малайзийского боинга.

"Если станет очевидным, что Россия не сотрудничает в деле претворения в жизнь Минских договоренностей для того, чтобы урегулировать ситуацию, западные лидеры должны начать обсуждать возможность санкций для поддержки политики сдерживания", - написали эксперты.

"Процветающая и демократическая Россия была бы лучшим вариантом для всех, но до тех пор, пока это является недостижимой целью, агрессивная и слабая Россия лучше агрессивную и сильной России", - добавили они.