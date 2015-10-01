В Кремле прокомментировали заявления о попытке России отвлечь внимание от ситуации в Украине
Глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными утверждения о том, что операция ВКС России в Сирии является попыткой отвлечь внимание от ситуации в Украине.
Об этом Лавров заявил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН.
«Это абсолютно абсурдное толкование происходящего», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использоватьроссийские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.
Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.
Вчера же российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.
Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв cреди мирного носеления, в том числе детей.
Сегодня бомбардировки повторились.