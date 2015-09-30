В штаб-квартире ООН впервые поднят флаг Палестины
21:29, 30 сентября 2015Мир
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке впервые поднят флаг Государства Палестина.
REUTERS
В церемонии, проходившей в розовом саду на набережной комплекса, приняли участие президент Палестины Махмуд Аббас и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает ТАСС.
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Генеральная ассамблея ООН 10 сентября приняла резолюцию, которая разрешает поднять на территории штаб-квартиры Объединенных Наций флаги государств, являющихся наблюдателями во всемирной организации. На сегодня таким статусом наделены Палестина и Ватикан.
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