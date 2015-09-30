Глава Европейского совета напомнил, что аннексия Крыма является нарушением Устава ООН
Президент Европейского совета Дональд Туск напомнил во вторник, что прошлогодняя силовая аннексия Россией украинского Крыма является нарушением Устава Организации Объединенных Наций.
Выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, он подчеркнул, что это стало одним из главных вызовов, стоящих сейчас перед Европой, «невиданные и неслышимые уже десятилетиями», передает Радио Свобода.
«Европейские лидеры должны искать ответ на последствия силового изменения границ на нашем континенте, как-то в Украине, на нарушение Устава ООН», – сказал Туск о этот вызов.
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Другими, по его словам, есть войны, которые пылают на юге и на востоке от границ Европы, кризис с беженцами, нападения террористов внутри Европы и экономические трудности некоторых стран-членов Европейского союза.
Но, заверил Туск, Европа и дальше так же предана своим ценностям и целям, как и когда, и не сойдет со своего курса, несмотря на эти вызовы.
Как сообщал УНИАН, Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.