Спецназ НАТО вступил в бой с талибами около города Кундуз

По словам полковника Брайана Трайбуса, советники спецназа коалиции отразили угрозу со стороны боевиков в окрестностях аэропорта Кундуза. Он отметил, что боестолкновение произошло примерно в 1:30 ночи по местному времени 30 сентября, но не привел подробностей, в частности, не сказал из какой страны были спецназовцы, передает РБК.

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Трайбус отметил, что войска коалиции действовали в рамках самозащиты, столкнувшись с угрозой для жизни.

Высокопоставленный представитель силовых структур Афганистана, говоривший на условиях анонимности, заявил Reuters, что в бою с талибами участвовал американский спецназ, известный как зеленые береты. По его словам ранним утром в среду примерно сотня американцев отразила попытку талибов прорвать оборону аэропорта.

Собеседник агентства добавил, что спецназовцы были хорошо вооружены и оснащены приборами ночного видения. Они покинули аэропорт, а затем вернулись, уничтожив противника, добавил афганский силовик.