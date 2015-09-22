Нацгвардия перейдет на контрактную основу комплектования - Аваков

Об этом сегодня, 22 сентября, заявил журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

При этом он подчеркнул, что переход на контрактную форму не будет быстрым. "Мы разворачиваем новую бригаду Национальной гвардии по новому образцу в Гостомеле, которая будет полностью контрактной", - отметил министр.

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Аваков также добавил, что бойцы батальонов спецназа МВД, которые создавались на добровольческой основе, по желанию смогут трудоустроиться в органах внутренних дел. В частности, войти в спецподразделение МВД Украины "КОРД" или в полицию.