68 украинцев сидят на мели возле берегов Латвии

В состав экипажа круизного лайнера „Mona Lisa”, который сел на мель на расстоянии 18 километров от побережья Латвии, входят 68 граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, по информации Посольства Украины в Латвийской Республике, 4 мая сел на мель лайнер „Mona Lisa” с 972 пассажирами на борту. Зарегистрированное на Багамских островах судно выполняло рейс по маршруту Гданьск-Рига-Таллинн. Пострадавших в результате упомянутого инцидента нет.

По информации представителей латвийской береговой охраны, упомянутое происшествие не связано с погодными условиями.

Принято решение об эвакуации пассажиров и части экипажа с целью последующего снятия судна с мели.

Посольство Украины продолжает следить за развитием ситуации вокруг лайнера. Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.