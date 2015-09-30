Россия потребовала от США немедленно забрать военную авиацию из Сирии - источник

13:26, 30 сентября 2015
Мир
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Россия выдвинула жесткий ультиматум США и требует немедленно отозвать американские военные самолеты из воздушного пространства Сирии.

ves.lv

Об этом заявил источник в военных кругах США в Сирии.

Чиновник США сообщил журналистке Fox News Джен Гриффин, что власти Российской Федерации потребовали немедленного вывода американских военных самолетов из Сирии.

По ее словам, США проигнорируют требование России и в дальнейшем будут использовать военную авиацию против "Исламского государства".

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Ранее УНИАН сообщал, что Совет Федерации дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии. Отмечается, что президент Сирии Башар Асад обратился к Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи. Источники в Кремле уверяют, что речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил, использование военнослужащих на земле исключено.

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