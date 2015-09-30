Туск назвал аннексию Крыма Россией главным вызовом для Европы

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск во время выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает радио "Свобода". Дональд Туск назвал это одним из главных вызовов, стоящих сейчас перед Европой, "невиданные и неслыханные уже десятилетиями".

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"Европейские лидеры должны искать ответ на последствия силового изменения границ на нашем континенте, которые произошли в Украине в нарушение Устава ООН", – сказал президент Европейского совета.

Другими, по его словам, являются войны, которые происходят южнее и восточнее границ Европы, кризис с мигрантами, нападения террористов внутри Европы и экономические трудности некоторых стран-членов Евросоюза.

Но, заверил Дональд Туск, Европа и дальше так же предана своим ценностям и целям, и никогда не сойдет со своего курса, несмотря на эти вызовы.

Напомним, 28 сентября, президент США Барак Обама в выступлении на сессии Генассамблеи ООН также критиковал Россию за аннексию Крыма и последующую агрессию на востоке Украины. Как заявил Обама, "мы не можем оставаться в стороне, когда суверенитет и территориальная целостность государства вопиюще нарушается". При этом он подчеркнул: "Если это пройдет без последствий в Украине, то это может произойти и с любым другим государством, представленным здесь", – сказал Барак Обама.