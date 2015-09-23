Туск: Евросоюз достиг критической точки, на кону - будущее Шенгена

"Много дней я пытался модерировать дискуссию (относительно миграционного кризиса). Мы достигли критической точки, когда надо завершить этот круг взаимных обвинений и непонимания", - подчеркнул он.

По словам Туска, ЕС следует подготовиться к тому, что конфликты в Сирии и Ираке не закончатся скоро, а поэтому "можно говорить о миллионах потенциальных беженцев, которые будут пытаться добраться до Европы", сообщает Европейская правда.

Читайте такжеТуск созывает экстренный саммит ЕС по мигрантам

"Самый насущный вопрос – это восстановить контроль над внешними границами. Иначе нет смысла даже говорить о общую европейскую миграционную политику", - убежден президент Европейского совета.

"На кону - будущее Шенгенского соглашения и общий европейский дух", - подчеркнул он.

Как отметил Туск, он во время саммита предложит лидерам стран-членов согласиться на краткосрочные решения, в частности, увеличение помощи "прифронтовым" странам.

"Нам сегодня надо подготовить четкий план. Он должен встать на место хаоса, который мы видели в течение последних недель", - подчеркнул Туск.

Как известно, министры внутренних дел ЕС приняли решение о перераспределении 120 тысяч беженцев между странами-членами подавляющим большинством.