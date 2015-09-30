Туск заявил, что обвинять Европу в равнодушии к беженцам - это сплошное лицемерие

Обвинения некоторых стран в том, что Европа - это пример плохого обращения по отношению к просителям убежища - это сплошное лицемерие.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета ЕС Дональд Туск, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Европейская правда.

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"Если в Европе продолжаются дискуссии относительно квот на переселение, это потому, что нам не безразлично. Это происходит потому, что мы стремимся быть максимально эффективными и максимально всеобъемлющими. Но квоты - это только часть того, что Европа делает, чтобы помочь тем, кто бежит от войн и преследований. Многие страны, представленные здесь, решали эту проблему гораздо более простым способом, а именно, не позволяя мигрантам и беженцам въезд на их территорию. Поэтому предполагать, что Европа - это пример дурного обращения или равнодушия по отношению к просителям убежища - это сплошное лицемерие", - сказал Туск.

По его словам, миграционный кризис требует глобального решения и требует глобальной солидарности.

"Каждый из нас может предложить помощь беженцам. И те, кто не хотят, по крайней мере не должны скрывать свое безразличие, критикуя Европу, что якобы мы очень мало делаем", - подчеркнул он.

Туск отметил, что не стоит питать иллюзий о скором решении кризиса в Сирии.

"Кризис в Сирии не будет решен без общего знаменателя интересов между региональными игроками. Но мирный план не должен быть только лишь формулой для определения нового раздела на сферы влияния. Здесь, в Организации Объединенных Наций, мы должны говорить не только об интересах региональных государств, но прежде всего об интересах миллионов сирийцев, в том числе внутренне перемещенных лиц и беженцев", - сказал он.

"Борьба с терроризмом - это без сомнения важно в данном контексте, поэтому мы приветствуем тот факт, что этой целью является получение поддержки новых и совершенно неожиданных союзников. Но мы не можем выпустить из внимания тот факт, что многие беженцы бегут от государственного терроризма в Сирии", - отметил Туск.

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Генсек напомнил, что беженцы бегут не только от террористов, но и от действий президента Башара Асада.

"Сегодня круг сторонников идеи о том, что Башар Аль-Асад должен быть частью переходного процесса в Сирии растет. Но мы не должны забывать, что миллионы людей ощутили на себе его устрашающие методы, когда он пытался достичь стабильности в Сирии. Во время моих поездок в регион, мне сказали, что победа Асада приведет лишь к иному результату. Единственная цель мирного плана для Сирии - сделать все возможное для людей, чтобы снова начать вести нормальную жизнь в регионе", - подчеркнул Туск.