BBC: Россия строит военную базу в Арктике

На острове Средний, который входит в архипелаг Седова в составе Северной Земли, ведется строительство военно-морской инфраструктуры для размещения подразделения ПВО, сообщает BBC Украина.

"В ближайшее время на острове Средний планируется разместить подразделения соединения противовоздушной обороны Северного флота", - заявил командующий российского Северного флота Виктор Соколов.

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Создание базы на острове Средний происходит согласно военно-морской доктрине РФ, по которой Арктика рассматривается как один из наиболее стратегически важных регионов для России. Одновременно на архипелаге Земля Франца-Иосифа и в других районах Арктики создаются еще пять российских баз. К строительству привлечено 1,5 тыс. рабочих.

В России отмечают, что укрепляют свои военные силы на севере в ответ на расширение НАТО до российских границ.