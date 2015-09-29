Россия перебросила шесть бомбардировщиков Су-34 на сирийскую авиабазу близ Латакии - СМИ

12:51, 29 сентября 2015
Мир
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Шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 предположительно прибыли на авиабазу под сирийским городом Латакия.

Скриншот Theaviationist

Об это сообщает The Aviationist, ссылаясь на данные радарных наблюдений, пишет Новое время.

Издание пишет, что бомбардировщики следовали за самолетом Ту-154 ВВС России, и авиагруппа пролетела над Каспийским морем, Ираном и Ираком, прежде чем войти в воздушное пространство Сирии.

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Ранее в Пентагоне сообщали, что на аэродроме под Латакией продолжает создаваться российская авиабаза для оказания помощи правящему в Сирии режиму в борьбе против боевиков, в том числе против ИГИЛ.

Как известно, согласно данным американских разведывательных спутников, на авиабазе уже размещены десятки боевых самолетов, включая 4 фронтовых бомбардировщика Су-24, 12 штурмовиков Су-25 и 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30, а также десятки вертолетов и другое вооружение и военная техника.

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