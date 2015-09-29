Россия перебросила шесть бомбардировщиков Су-34 на сирийскую авиабазу близ Латакии - СМИ

Об это сообщает The Aviationist, ссылаясь на данные радарных наблюдений, пишет Новое время.

Издание пишет, что бомбардировщики следовали за самолетом Ту-154 ВВС России, и авиагруппа пролетела над Каспийским морем, Ираном и Ираком, прежде чем войти в воздушное пространство Сирии.

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Ранее в Пентагоне сообщали, что на аэродроме под Латакией продолжает создаваться российская авиабаза для оказания помощи правящему в Сирии режиму в борьбе против боевиков, в том числе против ИГИЛ.

Как известно, согласно данным американских разведывательных спутников, на авиабазе уже размещены десятки боевых самолетов, включая 4 фронтовых бомбардировщика Су-24, 12 штурмовиков Су-25 и 12 истребителей-бомбардировщиков Су-30, а также десятки вертолетов и другое вооружение и военная техника.