В США объяснили, как российские истребители оказались в Сирии

Москва готова в любой момент начать авиаудары в Сирии, чтобы оказать поддержку армии президента Башара Асада и остановить наступление «Исламского государства» и других группировок. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Los Angeles Times, которая приводит данные американской разведки.

В нанесении авиаударов могут быть задействованы 28 истребителей и штурмовиков, тайно переброшенных на аэродром в сирийской провинции Латакия, утверждает издание. По данным разведки, всего в Сирию переброшено 12 истребителей-бомбардировщиков Су-24, столько же штурмовиков Су-25 и четыре истребителя Су-30.

Источники в Вашингтоне сообщили, что самолеты прилетели в Сирию с выключенными транспондерами — устройствами, позволяющими отслеживать их местоположение. Как пишет Los Angeles Times, они перебрасывались в сопровождении российских транспортных самолетов Ан-124, которые использовали коммерческие воздушные коридоры над Ираном и Ираком.

«Реактивные самолеты готовы к нанесению ударов в любой момент, в настоящий момент для этого нет никаких препятствий», — заявил источник, близкий к американской разведке.

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Российские самолеты-разведчики на этой неделе уже начали летать над позициями боевиков на северо-западе Сирии, утверждает Los Angeles Times. Российские беспилотники ежедневно проводят рейды над провинциями Латакия и Хама, контролируемыми армией Асада, и провинцией Идлиб, значительная часть которой захвачена боевиками.

На базу в Латакии, по сведениям американской газеты, также доставлены 16 вертолетов, девять танков Т-90 и артиллерия. На территории авиабазы развернут модульный городок, рассчитанный на две тысячи военнослужащих. Кроме того, для обеспечения взлета и посадки самолетов построена новая диспетчерская вышка.