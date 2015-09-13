Протестующие в Молдове приняли резолюцию и призвали к общегосударственной забастовке

Участники массовой антиправительственной акции протеста в центре столицы Молдовы Кишинева приняли сегодня резолюцию, в которой содержится призыв к всеобщей забастовке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдовское издание Jurnal.MD.

"Документ принят с учетом пожеланий представителей всех социальных сегментов, которые присоединились к платформе" (платформа DA -"Демократия - дома" - УНИАН), - заявил глава созданного неделю назад совета великого Национального собрания Андрей Нестазе.

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По его словам, отказ властей встретиться с протестующими подтверждает неспособность государства обеспечить людям достойную жизнь.

Как сообщал УНИАН, в центре Кишинева возобновился антиправительственный митинг. Платформа DA -"Демократия - дома" объединяет несколько общественных организаций, политологов, общественных деятелей, которые разделяют разные политические взгляды. Среди них есть и сторонники объединения Молдовы с Румынией.

В мае и июне DA провела массовые митинги в центре Кишинева. Тогда протестующие требовали борьбы с коррупцией и отставки правительства.