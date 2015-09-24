Порошенко поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как отметил Порошенко в поздравлении, «сегодня мусульмане Украины демонстрируют патриотизм, гражданское согласие, отстаивают единство страны во имя независимости, правды и свободы». «На вызовы российского агрессора с его пренебрежением к человеческой жизни и достоинству украинцы отвечают несокрушимостью духа, мужеством, любовью к ближнему», - подчеркнул президент и выразил уверенность, что «совместными усилиями мы преодолеем все трудности и построим общую для всех нас мирную и богатую страну».

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Также глава государства отметил, что праздник Курбан-Байрам - это день, который «объединяет вокруг ценностей жертвенности, добра и милосердия».