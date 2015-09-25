Россия разместила в Сирии высокоточное оружие - "Хезболла"

Об этом, как сообщает Reuters, заявил в интервью телеканалу Al Manar Хасан Насралла — лидер шиитской организацией «Хезболла», воюющей на стороне сирийского президента Башара Асада.

Насралла также отметил, что приветствует оказание Москвой военной помощи Дамаску, передает Лента.ру.

22 сентября Пентагон опубликовал спутниковые снимки, которые, по словам американских военных, доказывают наличие российских самолетов в Сирии. На опубликованных фото видны самолеты, выстроенные в ряд на аэродроме под сирийской Латакией.

Американские военные идентифицировали их как истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25.

Всего, по данным Пентагона, Россия за последние дни в дополнение к прибывшим ранее четырем Су-30СМ перебросила в Сирию 24 самолета — 12 Су-25 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-24. Также в Сирии сейчас находятся 15 вертолетов Ми-17 и Ми-24.