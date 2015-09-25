Время пассивного наблюдения закончилось: Грибаускайте призвала ООН научиться отвечать на новые вызовы

Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает «Росбалт».

"Существующей 70 лет ООН никак не удается найти эффективные способы борьбы с новыми вызовами, которые изо дня в день стоят перед миром - современными формами терроризма, миграционным кризисом, информационными и гибридными войнами", - сказала она.

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По мнению Грибаускайте, время пассивного наблюдения для ООН закончилось. "Пришла пора обновиться и активно включиться в решение мировых проблем", - сказала литовский лидер.

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Президент Литвы подчеркнула, что чрезвычайно важно, чтобы будущие решения ООН "не оставались на бумаге, а претворялись в жизнь". "Необходимо отменить практику вето в Совете Безопасности ООН в отношении проблем, связанных с геноцидом, особо жестокими, военными преступлениями и преступлениями против человечности", - сказала она, анонсировав вынесение этого предложения для обсуждения во время сессии Генассамблеи ООН.

Очевидным примером "недееспособности Совета Безопасности ООН" она называла расследование случая со сбитым в Восточной Украине самолетом MH17, когда в результате применения Россией права вето было отклонено предложение об учреждении международного уголовного трибунала. "В ответ на эти события президент Литвы вместе с королем Нидерландов Виллемом-Александром организует мероприятие на высоком уровне, посвященное вопросу обеспечения правосудия при разрешении международных конфликтов", - сообщила пресс-служба Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Нью-Йорке стартовала 70-я Генеральная Ассамблея ООН. Делегаты из 193 стран обсудят насущные мировые проблемы – международный терроризм, войну с "Исламским государством", незаконную аннексию Крыма, российскую агрессию на Востоке Украины, проблемы изменения климата и многочисленные нарушений прав человека.