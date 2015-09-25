Депутат Госдумы: Минобороны России подтверждает присутствие российских военных в Сирии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Между тем, сам Гудков подтвердил, что ответ из Минобороны получил, но так как документ помечен грифом «для служебного пользования», депутат не может публиковать его.

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Источник сообщил изданию, что в ответе на запрос Министерство подтвердило присутствие российских военных в Сирии, но отметило, что в боевых действиях они не участвуют.

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Как сообщается, россияне находятся в Сирии в соответствие с договорами и контрактами, заключенными с Дамаском, военные обеспечивают работу пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус, сопровождают поставки продукции военного назначения и контролируют целевое использование поставленного вооружения.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин готовится в одностороннем порядке к нанесению авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии. Отмечается, что на такой шаг Россия может пойти в том случае, если США откажутся координировать действия против ИГИЛ с Россией, Ираном и сирийской армией.