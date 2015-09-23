Москва возмутилась желанием Молдовы создать музей советской оккупации

В МИД РФ возмутились инициативой создать музей советской оккупации в Молдове.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В Москве возмущены инициативой министра обороны Республики Молдова Анатолия Шалару о создании «военного музея советской оккупации» и рассматривают как кощунственный демонтаж мемориала героям-танкистам. Особым цинизмом является тот факт, что подобные мероприятия проводятся молдавскими властями в год празднования 70-й годовщины Победы советского народа над фашизмом», - говорится в комментарии.

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Заявляется, что молдавские власти на протяжении последних лет не выполняют обязательства, вытекающие из положений, подписанного Кишиневом соглашения 2011 года «Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества независимых государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Они не только не восстановили и не отремонтировали ни одного воинского захоронения, но не реагировали на имеющиеся факты вандализма в отношении памятников Великой Отечественной войны, отметили в МИД РФ и пригрозили «серьезным осложнением российско-молдавских отношений».