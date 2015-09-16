В Молдове начали демонтировать советские танки с памятников

В Молдове начали демонтировать памятники Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.

По указанию министра обороны страны Анатолия Шалару на территории одной из мотострелковых частей молдавской армии был снят с постамента и увезен танк "Т-34".

"Мы не можем воспитывать военных такими символами. Подобные танки стоят на постаментах по всей Европе как напоминание: если вы не будете себя вести хорошо, то вот такие у нас методы установления порядка", - пояснил Шалару, который был назначен в правительство от выступающей за присоединение к НАТО Либеральной партии.

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Он отметил, что "сегодня у республики другие ценности, а таким памятникам место в музее". Глава военного ведомства высказался за демонтаж еще пяти танков, которые установлены как памятники победившим фашизм советским воинам в городах Молдавии.

Снятый с постамента "Т-34", который участвовал в освобождении республики от фашизма, будет передан в создаваемый молдавскими властями музей советской оккупации. Его инициатором выступила ранее Либеральная партия, где Шалару занимает пост вице-председателя.