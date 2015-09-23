Президент Франции пригрозил странам Восточной Европы санкциями за отказ от квот

Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд сделал в эфире BFM TV, передает "ЕвроПравда". "В ЕС существуют правила. Когда не соблюдаются правила конкуренции или пакт о стабильности, накладываются санкции. Таким образом, эти страны ставят себя в положение, когда то, что они получают от Евросоюза, перестанет поступать", - сказал он.

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Как подчеркнул Франсуа Олланд, "нельзя требовать от Европы поддержки и отказывать ей в солидарности". "Когда мы вступаем в ЕС, это не только ради выгод, это и общая ответственность", - отметил он.

Французский президент также напомнил, что Западная Европа раньше оказывала огромную поддержку государствам бывшего соцлагеря. "Эти страны - вы все их знаете - получали поддержку от Евросоюза в тот момент, когда они выходили из советской системы", - отметил Франсуа Олланд.

"Пусть некоторые из них не голосовали, но решение было принято большинством, а те, кто голосовал против, примут беженцев", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили соглашение о распределении 120 тыс. мигрантов по системе квот. Против этого соглашения проголосовали Словакия, Румыния, Чехия и Венгрия. Финляндия воздержалась.