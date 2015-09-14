Польша не примет обязательных квот Евросоюза на прием мигрантов - Копач

По словам польского премьера, она заявила о своей позиции на недавней встрече с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

По словам Копач, Польша готова и дальше принимать мигрантов, но не согласна на введение обязательных квот по их приему. На данный момент страна согласилась принять 2000 человек, сообщает Русская служба ВВС.

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"Как только я почувствую, что границы в опасности, Польша вновь начнет контролировать границы," - заявила Копач на пресс-конференции в понедельник.

"Мы впустим ровно столько беженцев, сколько можем себе позволить. Ни одним больше или меньше", - резюмировала глава правительства.

Ранее в понедельник о введении мер контроля на границах с соседями по Шенгенской зоне объявили Германия, Австрия и Чехия. Позднее о том же объявила Словакия.