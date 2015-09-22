Евросоюз одобрил план распределения по квотам 120 тысяч мигрантов

Против голосовали страны Центральной Европы - Чехия, Словакия, Румыния и Венгрия. Финляндия воздержалась, передает Би-би-си. План предусматривает переселение 120 тыс. мигрантов по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства.

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Однако, по оценке ООН, в этом году число мигрантов в страны Европы уже превысило 300 тыс. человек.

В это же время президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на конференции по вопросам бюджета в Брюсселе, заявил, что попытки Евросоюза распределить 120 тыс. мигрантов выглядят смешно, учитывая масштабы кризиса. "Иногда я спрашиваю себя, население Ливии, 25% которого являются мигрантами, понимают, что мы обсуждаем здесь - перераспределение 120 тыс.", - отметил он. "Мы выглядим смешно, если учесть масштабы проблемы", - отметил президент Еврокомиссии, передает "ЕвроПравда".

"О солидарности легко говорить, однако это пустые слова, если они не сопровождаются действиями", - подчеркнул он. "Если вы хотите действительно помочь этим людям, нужно подкреплять свои слова делами", - убежден Жан-Клод Юнкер.

Между тем, Швейцария неожиданно заявила о согласии участвовать в распределении мигрантов по странам Европы, однако с одним условием - возможностью принимать решения, сообщает ТАСС.

"Федеральное собрание приняло важное решение послать сигнал о готовности Швейцарии присоединиться к европейскому механизму распределения беженцев при условии, что Швейцария будет участвовать в принятии решений. На миграционный кризис не существует национального ответа, решение кризиса может быть только европейским", - сказала президент Швейцарии, начальник федерального департамента юстиции и полиции Симонетта Соммаруга по прибытии на экстренную встречу глав МВД Евросоюза по миграции.

Хотя Швейцария не является членом Евросоюза, она входит в Шенгенское соглашение, которое из-за наплыва мигрантов, оказалось под угрозой дальнейшего существования.