В Греции объявлен состав правительства
Как и ожидалось, вновь переназначена большая часть бывших министров предыдущего правительства, возглавлявшегося Алексисом Ципрасом.
Об этом объявила официальный представитель правительства Ольга Геровасили, передает ТАСС.
Министром финансов Греции вновь стал экономист Эвклидис Цакалотос, занимавший этот пост и в предыдущем коалиционном кабинете партий СИРИЗА и "Независимые греки" (АНЭЛ).
Цакалотос хорошо знаком партнерам Греции по ЕС и МВФ: он много недель вел с ними труднейшие переговоры по заключению третьей кредитной программы объемом до €86 млрд. Теперь ему предстоит вместе с экономическим штабом правительства реализовывать прописанные в программе реформы.
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Главой МИД страны вновь стал Никос Котзиас, а министерство обороны снова возглавил лидер партии "Независимые греки" Панос Камменос, занимавший этот пост и в предыдущем коалиционном кабинете.
Ранее УНИАН сообщал, что лидер Коалиции левых радикальных сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас принял присягу в качестве премьер-министра Греции.