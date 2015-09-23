В Греции объявлен состав правительства

Об этом объявила официальный представитель правительства Ольга Геровасили, передает ТАСС.

Министром финансов Греции вновь стал экономист Эвклидис Цакалотос, занимавший этот пост и в предыдущем коалиционном кабинете партий СИРИЗА и "Независимые греки" (АНЭЛ).

Цакалотос хорошо знаком партнерам Греции по ЕС и МВФ: он много недель вел с ними труднейшие переговоры по заключению третьей кредитной программы объемом до €86 млрд. Теперь ему предстоит вместе с экономическим штабом правительства реализовывать прописанные в программе реформы.

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Главой МИД страны вновь стал Никос Котзиас, а министерство обороны снова возглавил лидер партии "Независимые греки" Панос Камменос, занимавший этот пост и в предыдущем коалиционном кабинете.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер Коалиции левых радикальных сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас принял присягу в качестве премьер-министра Греции.