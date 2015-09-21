Ципрас принял присягу в качестве премьера Греции

Церемония проводилась в президентском дворце с участием главы государства Прокописа Павлопулоса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что проводилась светская церемония присяги в связи с атеистическими взглядами премьера.

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Ципрас, стоя напротив президента Греции, заявил, что будет соблюдать Конституцию и законы Греции, а также служить интересам греческого народа.

По традиции в православной Греции, где церковь не отделена от государства, премьер-министр и члены кабинета обычно принимают присягу у архиепископа Афинского и всея Греции на Евангелии, давая аналогичную клятву "святой, единосущной, животворящей и нераздельной Троице".

Как сообщал УНИАН, партия Ципраса выиграла выборы в Греции, набрав 35,47% голосов