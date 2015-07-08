Министр финансов Греции случайно "засветил" свои переговорные заметки (фото)
Новый министр финансов Греции Евклид Цакалотос случайно раскрыл свои переговорные заметки на встрече еврогруппы во вторник.
Об этом в среду сообщает британское издание The Daily Mail, пишет Европейская правда.
Как отмечается, позируя для фотографии с главой Еврогруппы Йеруном Дейсселблумом, Цакалотос не смог скрыть от фотографов свои заметки.
В частности, как отмечает издание, среди записей, написанных на английском языке, содержатся такие фразы, как "политическая ситуация", "никакого триумфализма" и "послание народу".
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Как считает СМИ, заметки скорее всего свидетельствуют о намерении Цакалотоса напомнить представителям Еврогруппы о результатах воскресного референдума, в ходе которого 61% греков выступили против предложений кредиторов.
Вместе с тем следует отметить, что заметки министра не раскрывают каких-либо деталей относительно будущего предложения Греции.
Как известно, греческая делегация не представила новых предложений на встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе.
Пока греческое правительство не позже чем в четверг, 9 июля, должно подробно представить свои предложения относительно всеобъемлющих и конкретных реформ.
Внеочередной саммит ЕС по Греции состоится 12 июля.