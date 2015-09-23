Чехия намерена препятствовать реализации плана распределения беженцев в ЕС - премьер-министр

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Чехии Богуслав Соботка, сообщает LB.ua со ссылкой на Radio Praha.

"Соботка заявил, что это было плохое решение и Чехия делать все от нее зависящее, чтобы эта система не заработала на практике", - говорится в сообщении.

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По словам Соботки, данный план не решит миграционный кризис. Как сообщается, лидеры чешских коалиционных партий намерены в среду собраться и обсудить дальнейшие шаги.

Как сообщал УНИАН, на заседании совета министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза большинством голосов утвержден план распределения мигрантов по системе квот.