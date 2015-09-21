Керри: в 2017 году США примут по меньшей мере 100 тысяч беженцев

Об этом в воскресенье, 20 сентября, заявил госсекретарь США Джон Керри после встречи в Берлине с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В течение текущего года Соединенные Штаты приняли 70 тысяч мигрантов, а в следующем финансовом году, который начинается в октябре, планируют принять 85 тысяч.

По словам Керри, он был бы рад объявить еще большие цифры, однако в США не хватает персонала, который осуществляет проверку безопасности. "Мы делаем то, что можем сделать в краткосрочной перспективе", - подчеркнул госсекретарь США.

Учитывая сирийский кризис Керри подчеркнул, что США хотят решить эту проблему в корне. Однако, по словам политика, сделать это можно только политическим путем.

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Ранее УНИАН сообщал, что правительство Канады не намерено принимать у себя в стране более 10 тыс. сирийских мигрантов, но готово рассматривать заявления о предоставлении убежища быстрее.

Гражданский конфликт в Сирии, который длится уже 4 года, заставил миллионы людей бежать в соседние Турцию и Ливан. Многие из этих людей направляются дальше - в Европу или Америку.

В Евросоюзе, куда бежали десятки тысяч сирийцев, главы МВД стран во вторник проведут экстренное заседание, в ходе которого вновь попытаются договориться о распределении мигрантов по системе квот.