Террористы убили еще одного генерала МВД Египта на севере Синая

Убийство служащего полиции произошло в административном центре провинции городе эль-Ариш, сообщают РИА Новости со ссылкой пресс-службу силового ведомства.

Это уже второй случай за последние несколько дней, когда от пуль террористов на северном Синае гибнет высокопоставленный представитель МВД. В четверг, 17 сентября, в эль-Арише был застрелен генерал управления центральной безопасности МВД страны. Ответственность на себя взяли боевики группировки "Вилаят Сина", называющие себя филиалом "Исламского государства" на Синайском полуострове.

Египетская армия уже вторую неделю проводит на севере Синайского полуострова масштабную спецоперацию по ликвидации террористов из группировки "Бейт эль-Макдис", присягнувших на верность "ИГИЛ". За это время, по информации пресс-службы Минобороны, военным удалось ликвидировать свыше 200 боевиков.

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В Египте около двух лет продолжается антитеррористическая операция на севере Синайского полуострова, где обосновались террористические группировки, совершающие нападения на военных и полицию. Атаки боевиков многократно участились после отстранения от власти в Каире президента-исламиста Мухаммеда Мурси в 2013 году.