Египетская армия уничтожила 90 боевиков в боях на Синае - СМИ

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Аль-Ахрам", потери армии и полиции составили около 60 человек убитыми и ранеными. Точное число погибших до сих пор не известно. По одним данным, жертвами атак на 19 блокпостов и расположений ВС и МВД в районе городов Шейх-Зувейд и Рафах стали около 20 солдат и офицеров. Согласно другой информации, нападения унесли жизни свыше 60 военнослужащих и мирных жителей.

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В свою очередь Sky News Arabia передает о ликвидации порядка 90 нападавших боевиков.

По данным телеканала, экстремисты хладнокровно расправляются с гражданскими, если они отказываются помогать в диверсиях против военнослужащих.

В Шейх-Зувейде армейским подразделениям удалось снять блокаду с полицейского управления, которое несколько часов осаждали джихадисты. Банды радикалов блокируют один из военных лагерей, не давая возможности военным направить подкрепления к месту стычек.

Удары по позициям террористов наносит боевая авиация. Вертолеты и истребители F-16 ВВС Египта разбомбили два района, где были сконцентрированы основные силы противника.

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Помимо минометов, боевики используют в продолжающихся стычках установленные на пикапах крупнокалиберные зенитные пулеметы и гранатометы.

Есть информация о терактах на КПП, которые совершили смертники на заминированных автомобилях. Диверсионные группы закладывают взрывные устройства у госучреждений и на основных автотрассах, совершая также точечные вылазки против силовых структур. Сейчас саперам удалось обезвредить десятки бомб. В то же время сотрудники "скорой помощи" не имеют возможности эвакуировать пострадавших, поскольку до сих пор многие районы, где идут бои, заминированы.

По поступающей информации, два мощных взрыва прогремели около часа назад в Рафахе на границе с сектором Газа, который объявлен закрытой зоной. Армия начала размещать вдоль приграничной полосы бронетехнику. В самом городе идут масштабные рейды и обыски, перекрыта трасса, ведущая в Шейх-Зувейд.

Ответственность за нападения уже взяла на себя группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", которая стоит за большинством атак и диверсий в Египте после отстранения исламистов от власти почти два года назад.

Как известно, еще в ноябре ее главари заявили о том, что присягают лидеру "Исламского государства" (ИГ) Абу Бакру аль-Багдади и тогда же они сменили название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"), однако здесь эту подпольную структуру чаще называют по-старому. 18 мая появилось видеообращение, в котором один из лидеров группировки вновь поклялся в верности ИГ.