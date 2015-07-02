Египет нанес авиаудары по позициям "Исламского государства" на Синае

Как отмечает агентство Рейтер, авиаудары были нанесены в ходе ответной операции армии Египта на нападения экстремистов из местного отделения ИГ на блокпосты египетской армии и МВД в окрестностях городов Рафах и Шейх-Зувейд, произошедших в среду.

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Во время нападений погибли 60 египетских военных, передает РИА Новости.

В ходе ответной спецоперации египетских силовиков в среду были ликвидированы более 100 террористов. Основная масса боевиков была уничтожена с воздуха, ракетными ударами с вертолетов и штурмовиков египетских ВВС.