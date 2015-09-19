Еврокомиссия пообещала Хорватии помочь справиться с миграционным кризисом

Об этом со ссылкой на сайт Еврокомиссии сообщает "ЕвроПравда".

"Они согласились о важности приема всех тех, кто ищет убежище от войны, террора и угнетения человеческого достоинства согласно общим ценностям Европы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы все государства-члены ЕС соблюдали законодательство ЕС в полной мере", - говорится в заявлении.

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Обе стороны отметили необходимость усиления защиты внешних границ ЕС, а также справедливое распределение между странами.

Напомним, ранее Хорватия закрыла семь из восьми автомобильных пунктов пропуска через границу с Сербией после огромного наплыва мигрантов.