Еврокомиссия пообещала Хорватии помочь справиться с миграционным кризисом
10:41, 19 сентября 2015Мир
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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в телефонном разговоре с премьер-министром Хорватии Зораном Милановичем предложил техническую и логистическую поддержку для преодоления проблем, которые возникли в стране из-за наплыва беженцев.
REUTERS
Об этом со ссылкой на сайт Еврокомиссии сообщает "ЕвроПравда".
"Они согласились о важности приема всех тех, кто ищет убежище от войны, террора и угнетения человеческого достоинства согласно общим ценностям Европы. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы все государства-члены ЕС соблюдали законодательство ЕС в полной мере", - говорится в заявлении.
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Обе стороны отметили необходимость усиления защиты внешних границ ЕС, а также справедливое распределение между странами.
Напомним, ранее Хорватия закрыла семь из восьми автомобильных пунктов пропуска через границу с Сербией после огромного наплыва мигрантов.
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