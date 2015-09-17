"Почему одним можно, а другим нельзя": В Сирии призвали Россию начать бомбардировку ИГИЛ в их стране
Полномочный представитель Сирии в ООН Башар Джафари призвал Россию начать наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщает The Military Times.
Джафари выразил недоумение тем, что одним странам можно своими ВВС наносить авиаудары, а РФ это делать запрещено.
"Почему американцы воюют против ИГ своими ВВС, а России это должно быть запрещено? Разве в этом есть смысл? Никакого. В конце концов, мы боремся против одного и того же врага", - заявил Джафари.
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В свою очередь, как сообщает РИА "Новости", официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в качестве своей основной задачи в Сирии видит не поддержку режима Башара Асада, а противодействие терроризму, в том числе боевикам «Исламского государства».
В то же время представитель российского дипведомства подчеркнула, что утверждения о неправомочности нынешнего сирийского руководства являются безосновательными.
Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.
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В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.
По данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.
Россия утверждает, что российские военные находятся в районе аэродрома в качестве вооруженной охраны и для восстановления взлетной полосы для доставки грузов.