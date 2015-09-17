"Почему одним можно, а другим нельзя": В Сирии призвали Россию начать бомбардировку ИГИЛ в их стране

Об этом сообщает The Military Times.

Джафари выразил недоумение тем, что одним странам можно своими ВВС наносить авиаудары, а РФ это делать запрещено.

"Почему американцы воюют против ИГ своими ВВС, а России это должно быть запрещено? Разве в этом есть смысл? Никакого. В конце концов, мы боремся против одного и того же врага", - заявил Джафари.

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В свою очередь, как сообщает РИА "Новости", официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в качестве своей основной задачи в Сирии видит не поддержку режима Башара Асада, а противодействие терроризму, в том числе боевикам «Исламского государства».

В то же время представитель российского дипведомства подчеркнула, что утверждения о неправомочности нынешнего сирийского руководства являются безосновательными.

Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.

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В Кремле подтвердили, что Россия оказывает Сирии поддержку, но конкретизировать возможные изменения в поддержке Дамаску не стали.

По данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.

Россия утверждает, что российские военные находятся в районе аэродрома в качестве вооруженной охраны и для восстановления взлетной полосы для доставки грузов.