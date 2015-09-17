Пескова после скандала с часами и яхтой обвинили в покупке роскошного дома за $7 миллионов (фото)

Об этом заявляет российский оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге

"После того, как инстаграмы, а точнее геотеги в инстаграмах, детей Пескова и Навки дали нам возможность взглянуть на их перемещения и проследить путь легендарной яхты Maltese Falcon, эти геотеги срочно потерли во всех аккаунтах, о которых мы писали. Но кое-что все-таки осталось. Слева известный инстаграм Лизы Песковой, а справа менее известный — специально созданный для стихов и рисунков", - пишет Навальный, прикрепляя скриншоты страниц в Инстаграм.

По его словам, 31 фотография в нем отправлена из одного места в районе Рублевки.

"Геотеги приводят нас к одному конкретному дому в поселке "Третья Охота". Разумеется, мы тут же навели справки. И сразу нашли дом площадью 779,2 кв.м. и два участка общей площадью 9373 кв.м. Почти гектар. Как видите, счастливый собственник элитной резиденции — Татьяна Навка. Всё куплено за полгода до свадьбы, в январе 2015 года", - пишет Навальный.

"Тут намётанный глаз Фонда борьбы с коррупцией видит любимую схему всех госжуликов. Жених-чиновник покупает дорогую недвижимость на невесту (не чиновника), ну а после свадьбы можно смело жить в этом доме, говоря "ну а это жена купила до брака". Называется это формально "легализация преступных доходов", и мы спешим сообщить Следственному комитету и ФСБ, что они легко установят это, посмотрев на источники происхождения этих средств и легальные доходы Татьяны Навки, которая не могла сама купить такое", - отмечает российский оппозиционер.

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По его словам, участки в этом поселке стоят от 60 тысяч долларов за сотку, потому одна земля обошлась Пескову с Навкой 5,6 млн. долларов.

С домом можно оценить общую стоимость рублевской недвижимости госслужащего Пескова и его жены в 7 миллионов долларов - по курсу на тот момент, 470 миллионов рублей.